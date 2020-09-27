بمعاونة الأهالي.. دورية أمنية تحبط محاولة سرقة سيارتين في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

أحبطت دورية أمنية في قنا، اليوم الأحد، سرقة سيارتين في قرية بركة، دائرة مركز نجع حمادي شمالي المحافظة.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بضبط "محمد.ا.م" و"هاني.ف.م"، مسجلين خطر سرقة سيارات، لاتهامهما بمحاولة سرقة سيارتين، في قرية بركة النموذجية بنجع حمادي.

كشفت تحريات المباحث، أن المتهمين تسللا للقرية ليلا وحاولا سرقة سيارتين – إحداهما ملاكي والأخرى نقل - وطاردتهما دورية أمنية تابعة لنقطة شرطة بركة، وتمكنت بمعاونة الأهالي من ضبطهما، وإعادة السيارتين.

حُرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

