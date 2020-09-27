14 صورة توثق لحظة إنقاذ صيادين مصريين لمهاجرين من 5 دول في المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

حصل "الخليج 365" على صور توثق لحظات إنقاذ مجموعة من الصيادين من أبناء قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ - 25 مهاجرًا غير شرعيًا إلى إيطاليا، من الغرق في مياه البحر المتوسط، بعدما انقلب بهم قارب صيد في نطاق المياه الدولية الليبية.

علي عطية درويش، أحد الصيادين الذين أنقذوا المهاجرين غير الشرعيين من الغرق في مياه البحر المتوسط، قال لـ"الخليج 365": "أعمل مع وزملائي على مركب ليبي، وكنا في رحلة صيد بالبحر المتوسط، وأثناء خروجنا من مدينة طرابلس، فوجئنا بجهاز الرصد الخاص بالمركب الذين نعمل عليه، يلتقط حركة على حدود منطقة "زليتن"، والتي تقع بين مدينتي مصراته والخمس.

وأضاف: "كان هناك قارب صيد آخر يرافقنا يحمل على متنه أشخاصًا من الجنسية الإيطالية، فأخبرونا بوجود أشخاص على متن قارب، ويخشون القرب منهم خوفًا من تعرضهم لمكروه، علمًا بأن تلك الواقعة تعد الثانية خلال 3 أيام لمشاهدة قارب صيد يحمل على متنه العشرات من المهاجرين غير الشرعيين، وواقعة مماثلة قبل ذلك راح ضحيتها مجموعة من الأشخاص غرقًا في مياه البحر المتوسط".

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وأكد درويش، "لم نتردد في إنقاذهم من الغرق بعد انقلاب القارب الذي يقلهم في مياه البحر المتوسط، بعدما لاحظنا وجود نساء ضمن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين".

وأوضح: "تمكنا من إنقاذهم عن طريق عائمات الصيد التي كانت على المركب الذي نعمل عليه، وسحبناهم إليه ووضعناهم على متنه".

وكشف أن المهاجرين غير الشرعيين الذين جرى إنقاذهم من الغرق، يحملون جنسيات "مصر والسودان، وسوريا، وجنوب أفريقيا، وبنجلاديش"، وظلوا على ظهر القارب لمدة يومين متتاليين، يصارعون الغرق، لحين إنقاذهم، فيما توفي منهم أشخاصًا غرقًا وجدوا جثثهم في المياه أسفل القارب الذي كان يقلهم.

ولفت إلى أن بين هؤلاء المهاجرين الغير شرعيين، سيدة سورية فقدت أسرتها، وقررت الرحيل إلى إيطاليا عن طريق الهجرة غير الشرعية، فيما جرى ضبطهم جميعًا واحتجازهم بمعرفة السلطات الليبية في مدينة طرابلس، لحين البت في أمرهم.