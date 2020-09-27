مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن يدعو طرفى الأزمة لإطلاق سراح الأسرى

قال بيان للأمم المتحدة، إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن يدعو الطرفين إلى المضي قدما على الفور في إطلاق سراح الأسرى وفقا لوكالة رويترز .

وكانت قد قالت مصادر اليوم الأحد، إن الطرفين المتحاربين فى اليمن اتفقا على تبادل نحو ألف أسير خلال محادثات ترعاها الأمم المتحدة

فى إطار خطوات لبناء الثقة بهدف استئناف عملية السلام المتوقفة.

ومن المقرر أن يعقد مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث، ومسؤول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إفادة صحفية فى وقت لاحق اليوم الأحد فى ختام الاجتماع الذى استمر أسبوعا

فى سويسرا للجنة التى تشرف على اتفاق تبادل الأسرى التى تم الاتفاق عليها أول مرة خلال محادثات السلام فى ديسمبر عام 2018.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن الحكومة اليمنية التى يدعمها تحالف عسكرى تقوده السعودية وجماعة الحوثى المتحالفة مع إيران اللتين تتقاتلان منذ أكثر من خمسة أعوام اتفقتا على قائمة تضم 1080 أسيرا فيما سيكون أكبر تبادل للأسرى حتى الآن