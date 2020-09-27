قال بيان للأمم المتحدة، إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن يدعو الطرفين إلى المضي قدما على الفور في إطلاق سراح الأسرى وفقا لوكالة رويترز .
وكانت قد قالت مصادر اليوم الأحد، إن الطرفين المتحاربين فى اليمن اتفقا على تبادل نحو ألف أسير خلال محادثات ترعاها الأمم المتحدةفى إطار خطوات لبناء الثقة بهدف استئناف عملية السلام المتوقفة.
ومن المقرر أن يعقد مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث، ومسؤول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إفادة صحفية فى وقت لاحق اليوم الأحد فى ختام الاجتماع الذى استمر أسبوعافى سويسرا للجنة التى تشرف على اتفاق تبادل الأسرى التى تم الاتفاق عليها أول مرة خلال محادثات السلام فى ديسمبر عام 2018.
وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن الحكومة اليمنية التى يدعمها تحالف عسكرى تقوده السعودية وجماعة الحوثى المتحالفة مع إيران اللتين تتقاتلان منذ أكثر من خمسة أعوام اتفقتا على قائمة تضم 1080 أسيرا فيما سيكون أكبر تبادل للأسرى حتى الآن
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن يدعو طرفى الأزمة لإطلاق سراح الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.