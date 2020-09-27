الرئيس الأذربيجاني يعلن سقوط ضحايا جراء القصف الأرميني

صرح الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم، إن الجيش الأذربيجاني يقوم بقصف منشآت عسكرية في أرمينيا، وفقاً لوكالة أنباء روسيا اليوم.
أضاف في خطاب متلفز، حول تفاقم الوضع على خط التماس في قره باغ: "هذا الصباح، قامت القوات المسلحة الأرمينية، مستخدمةمختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك المدفعية الثقيلة، بقصف مواقع الجيش الأذربيجاني والعديد من المراكز السكنية في مناطق مختلفة.
ونتيجة للقصف، وقعت إصابات في صفوف السكان المدنيين وبين العسكريين.
ويقوم الجيش الأذربيجاني بضرب مواقع عسكرية أرمينية في الوقت الراهن".
وفي وقت سابق من اليوم، الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على مراكز سكنية على خط التماس في قره باغ. ووفقًا لها أسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.
وبحسب وزارة الدفاع الأرمنية، فإن قره باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".
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