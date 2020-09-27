بعد اعتذار أديب.. الرئيس اللبناني يحذر من محاولات المسّ بالدستور

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، الأحد، من محاولات المس بالدستور ، مشددا على أهمية احترام الدستور والقوانين .
ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن عون قوله: "إذا كان الوعد مقدسا فكم بالحري قسماليمين! يمين احترام الدستور والقوانين، وصون استقلال الوطن ووحدة أراضيه".
وأضاف: "أقسمت، وسألتزم قسمي حتى اليوم الأخير من عهدي، وسأبقى سدا منيعا في وجه كلمن يحاول المس بمضمونه".
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء المكلف، مصطفى أديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد أقل من شهر من تكليفه بالمهمة، وبعد خمس زيارات سابقة قام بها للرئيس عون لم يقدم خلالها تشكيلة حكومة وفق المبادرة الفرنسية.
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