كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 12:09 مساءً - انت الان تقراء خبر استنفار أمني للجيش اللبناني لملاحقة عدد من الإرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، حالة الاستنفار الأمني، لملاحقة عدد من الإرهابيين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكان الجيش اللبناني، أعلن منذ قليل، أنه يلاحق بقية من الإرهابيين لتوقيفهم وكشف ملابسات الهجوم على أحد المراكز شمالي البلاد.

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وقد قال الجيش اللبناني، في بيان رسمي، إنه قتل إرهابيا ضمن مجموعة أطلقت النار على أحد مراكز الجيش شمالي لبنان مما أدى لمقتل عسكريين اثنين.

وأضاف الجيش اللبناني: "أقدم إرهابيون يستقلون سيارة على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان- المنية وقد ردّ العناصر على مصدر النيران بالمثل. نتج عن ذلك استشهاد عسكريين إثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وقد فرّ الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة".