مول الشهدة” بائع متجول يحكي قصته مع “فاكهة الفقراء”: الهندية مورد رزقي الوحيد يأكلها الكبير والصغير”-فيديو

فيديو: يونس الميموني

في شارع البولفار بطنجة، يقف محمد الملقب بـ” مول الشهدة” لبيع فاكهة “الهندية” لزبنائه، من المارة، إذ يتوافدون عليها من حدب وصوب.

وحكى البائع لـ”اليوم24″ قصته مع فاكهة تعتبر مورد رزقه الوحيد، إذ يقبل عليها الكبار والصغار خصوصا في فصل الصيف.

وأوضح البائع أنه يتم جمع التدابير الاحترازية الضرورية لوقاية نفسه وكذا زبنائه من فيروس كورونا المستجد، بينها وضع الكمامة واستعمال المعقم، وكذا الحفاظ على نظافة المكان.