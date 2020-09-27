الغداء العالمي: الحرب رفعت أسعار الغذاء في اليمن بنسبة 140%

الأحد 27 سبتمبر 2020

قال برنامج "الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة ان أسعار المواد الغذائية في بعض المناطق اليمنية ارتفعت بنسبة 140٪ عما كانت عليه قبل الحرب، متجاوزة مستويات الأزمة في 2018 عندما واجه اليمن آخر مرة تحذيرا من المجاعة.



وأضاف البرنامج، في بيان حديث له، أن تصاعد الصراع عبر أكثر من 40 جبهة، أدى لوصول تكلفة الأغذية الأساسية الى أعلى من أي وقت مضى بالأضافة لفقدان العملة 25 في المائة من قيمتها الشرائية في عام 2020 وحده - 70 في المائة مقارنة بقيمتها قبل الحرب، وتراجع بنسبة 270% أمام الدولار.

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وتشير التوقعات إلى أن مليون شخص آخرين، على الأقل، في اليمن سينخفضون إلى مستويات "أزمة" أو "قريبة من المجاعة" بحلول شهر ديسمبر.

كما انخفضت الوظائف ومصادر الدخل إلى النصف منذ تصاعد الحرب في عام 2015، ولم يتلق نصف مليون طبيب ومعلم وموظفين حكوميين رواتبهم منذ أربع سنوات.

وتقلص الاقتصاد بنسبة 45 في المائة منذ عام 2015، وتقدر الحكومة أن التحويلات المالية من الخارج كانت تدعم نصف السكان قبل جائحة كورونا، وقد انخفضت الآن بنسبة تصل إلى 70 في المائة في أعقاب الوباء