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شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان تهاجم مناطق متنازع عليها مع أرمينيا والان مع التفاصيل
الأحد 27 سبتمبر 2020
هاجمت أذربيجان (حليف تركيا)، اليوم الأحد، مناطق مدنية في منطقة ناجورنو قره باغ المتنازع عليها مع أرمينيا.
وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، الأحد، إن قوات بلاده ردت على هذا الهجوم بإسقاط مروحيتين و3 طائرات مسيرة لأذربيجان.
وكان وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، قال في وقت سابق خلال شهر سبتمبر الجاري، إن تركيا تنقل مسلحين أجانب إلى أذربيجان، في تطور يهدد أمن واستقرار المنطقة.
ويأتي هذا الهجوم بعد أسابيع من تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يوليو/تموز الماضي، قال فيه إن بلاده "لن تتردد أبدا في التصدي لأي هجوم على حقوق وأراضي أذربيجان".
هذا التصريح العدائي أطلقه أردوغان يؤكد نزعته في إثارة التوتر شرقا وغربا، محرضاً في الوقت نفسه على اللجوء إلى العنف في حل النزاع القائم بين الجارتين أذربيجان وأرمينيا.
عدائية تركيا تغذيها -وفق مراقبين- "العقدة" التاريخية المرتبطة بالمذابح العثمانية ضد الأرمن، والتي اعترفت بها الأمم المتحدة وأدانها العالم.
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