شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اتفاق بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية على تبادل أسرى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:21 صباحًا, 27 سبتمبر 2020 م المناطق_الرياض أكدت مصادر أن لجنة شؤون الأسرى المنبثقة عن اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي اتفقت برعاية من مكتب المبعوث الأممي على تبادل الإفراج عن 1081 أسيرًا ومعتقلًا من الطرفين.

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