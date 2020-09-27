شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يفتح خط بري جديد إلى مصر عبر الأردن والان نبدء بالتفاصيل

كشفت "الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود" التابعة إلى وزارة النقل العراقية عن وجود تفاهمات أولية لفتح خط جديد إلى مصر.

وقال مدير عام الشركة المهندس كريم حسين إن هناك تفاهمات أولية لفتح خط جديد الى مصر يكون مساره العراق-الأردن-مصر.

وعن الأداء المالي للشركة، قال إن "الشركة منذ عام 2018 بدأت تتحول إلى رابحة، ولغاية الشهرين الأولين من عام 2020 ، إلى أن تم فرض حظر التجوال للوقاية من جائحة كورونا، ما تسبب بوقف العمل بشكل كامل وتراجع الإيرادات".

واستدرك أن "الإيرادات عاودت الصعود تدريجيا بعد عودة الحركة والعمل في الشهر الثامن من هذا العام".