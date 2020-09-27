شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفتح معبر رفح مع غزة لمدة 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

فتحت السلطات المصرية اليوم الأحد، معبر رفح البري مع قطاع غزة بشكل استثنائي للسفر في الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام متتالية. ويتم تخصيص السفر عبر المعبر للمرضى والطلبة وحملة الجوازات الأجنبية والمصرية والإقامات بعد إجراء فحوصات فيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن تجهيز مراكز للحجر الصحي للمسافرين العائدين إلى القطاع واعتماد بروتوكول حجر للعائدين لمدة أسبوع واحد. وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها فتح معبر رفح المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على الخارج، بشكل استثنائي منذ مارس الماضي عقب تفشي فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.

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