شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 7867 إصابة جديدة بكورونا و99 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
قال فريق العمل المكلف بمكافحة فيروس كورونا في روسيا إن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة في البلاد ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 يونيو اليوم الأحد مسجلا 7867 حالة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و151438.
وفي موسكو وحدها، جرى رصد 2016 حالة وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الحالات في العاصمة حاجز الألفين منذ الثاني من يونيو.
وسُجلت 99 وفاة جديدة بالفيروس في البلاد ليصل إجمالي حالات الوفاة الرسمي إلى 20324.
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