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تطوير جهاز لقياس درجات الحرارة عن بعد

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طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة جهازا لقياس درجات الحرارة عن بعد من مسافات طويلة، بغرض المساعدة في جهود مكافحة .

ويقول الباحثون إن الجهاز الذي تم ابتكاره في مركز شؤون الحرب التابع للبحرية الأمريكية في مدينة كرين بولاية انديانا، يستطيع رصد درجات الحرارة المرتفعة للمريض من مسافة طويلة، ووسط مجموعة من البشر".

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا عن الطبيبة سيتسي بوريس من مستشفى "جرين كاونتي جنرال" في مدينة كرين والتي حصلت على تصريح باستخدام الجهاز الجديد إنه "سوف يساعد في عدم عرقلة سير

العمليات اليومية ويسمح بمزيد من التباعد الاجتماعي بين العاملين والوافدين إلى المستشفى، وهو ما يعني تراجع عدد الأشخاص المكلفين بقياس الحرارة".

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