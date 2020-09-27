شبح الخسارة يخيم على حزب ماكرون بـ"الشيوخ" الفرنسي

يواجه حزب "الجمهورية إلى الأمام" الفرنسي قيادة الرئيس إسمانويل ماكرون، اختبارا صعبا اليوم الأحد، خلال انتخابات مجلس الشيوخ.



وينتخب الساسة الفرنسيون نحو نصف أعضاء مجلس الشيوخ، مع توقع خسائر لحزب ماكرون، بعد هزيمة مماثلة في الانتخابات البلدية التي أجريت في يونيو الماضي.

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ويتم انتخاب مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يتألف من 348 عضوا، بشكل غير مباشر من جانب نحو 87 ألف سياسي محلي وإقليمي، لمدة 6 أعوام، حيث يتم انتخاب نصف الأعضاء كل 3 أعوام.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ الفرنسي له رأي في التشريع، ولكن يمكن نقضه من جانب النواب في مجلس النواب "الجمعية الوطنية".

وفي الجمعية الوطنية الفرنسية، تتمتع حكومة الوسط بقيادة حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" وحلفائها بالأغلبية، ويضم مجلس الشيوخ حاليا أغلبية محافظة.