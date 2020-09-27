الأزهر الشريف يحض المصريين على صد الدعوات الهدامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا الأزهر الشريف، المصريين إلى الوقوف ضد الدعوات والحركات الهدامة الهادفة إلى زعزعة استقرار البلاد، في إشارة منه لتنظيم الإخوان الإرهابي.



وبحسب بيان صادر عن الأزهر الشريف، أمس، فإن مثل هذه الدعوات تسعى للنيل من أمن مصر ونشر الفوضى، وتعطيل عجلة التنمية والاستثمار.

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جاء بيان الأزهر بعد ساعات من فشل دعوات إخوانية للتظاهر، أول من أمس، ضد الدولة المصرية؛ حيث شهدت ميادين القاهرة والمحافظات، حالة من الهدوء التام، وبدت الحياة طبيعية. ولفت إلى أن ما تم إنجازه من مشروعات تنموية مختلفة على أرض الواقع باعتباره مؤشراً واضحاً في سير مصر نحو الاتجاه الصحيح الذي سيؤتي ثماره في القريب العاجل على جميع الصعد.

وأشاد الأزهر بوعي الشعب المصري في تفويت الفرصة على كل من يخططون لزعزعة الاستقرار في البلاد، مؤكداً ثقته في قدرة الدولة على معالجة كل قضاياها داخلياً بما يحقق مصالح المواطن ويخفف أعباءه ويراعي احتياجاته.

ودعا إلى الوقوف صفاً واحداً خلف الوطن وقياداته في وجه دعوات زعزعة الاستقرار والإخلال بالنظام العام، وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخارجية المغرضة في ظل دعوات إخوانية للتظاهر ضد مصر ومحاولات إثارة الفوضى من أشخاص في الخارج، لم تختلف في فحواها كثيراً طيلة السنوات الـ7 الأخيرة منذ نجاح ثورة 30 يونيو في الإطاحة بهم من السلطة.