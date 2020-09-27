الجيش الكوري الجنوبي يرفض مزاعم بيونجيانج بانتهاك الحدود البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

يجري الجيش الكوري الجنوبي، الأحد، عمليات بحث بحرية "عادية" لتحديد موقع جثة مسؤول كوري جنوبي، قتل في المياه الكورية الشمالية، الأسبوع الماضي، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، الأحد.

كما يراقب عمليات قوارب صيد في المياه بالقرب من الحدود البحرية، حيث تعمل عشرات من سفن الصيد الصينية بالقرب من خط الحدود الشمالي، وهو الحدود البحرية الكورية الفعلية، حسبما أفاد مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي.

الأمر الذي يفسر بأن كوريا الجنوبية تجري عملية بحث جنوب خط الحدود الشمالي في المياه الغربية.

جاءت التصريحات بعد وقت قصير من مزاعم كورية شمالية بأن كوريا الجنوبية حشدت الكثير من القوارب من بينها سفن حربية لما يزعم من عملية بحث وانتهاك للمياه الكورية الشمالية منذ أمس الأول الجمعة.

وكانت بيونجيانج قدحذرت في وقت سابق الأحد، سول من انتهاك الحدود البحرية الغربية لكوريا الشمالية أثناء البحث عن جثة مسؤول وزاري كوري جنوبي لقي حتفه على أيدي جنود كوريين شماليين.

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وكانت سول تبحث عن جثة الموظف بوزارة المحيطات والمصايد في كوريا الجنوبية الذي اختفى من على متن قارب أثناء إجرائه جولة تفقدية على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب الحدود البحرية بين الكوريتين.

وبحسب سول، أطلق جنود كوريون شماليون النار على الرجل (47 عاما) يوم الثلاثاء الماضي، ظنا منهم أنه دخيل.

وتزعم سول أن كوريا الشمالية أحرقت الجثمان، بينما تزعم بيونج يانج أنه فقد في البحر بعد إطلاق النار.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في تحذير للسلطات في كوريا الجنوبية: "نحث الجانب الجنوبي على الوقف الفوري لخرق خط ترسيم الحدود العسكرية في البحر الغربي الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن سلطات كوريا الشمالية حققت في "القضية المروعة التي ما كان ينبغي أن تحدث" وأبلغت سول "بالبيانات المفصلة" يوم الجمعة.