فحص ألف مواطن في جنوب سيناء خلال قافلة "حياة كريمة" الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1081 مواطنًا ضمن فعاليات مبادرة الرئيس "حياة كريمة" التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وقال وكيل وزارة الصحة في تصريح له اليوم الأحد، إن المبادرة قدمت الكشف الطبي والعلاج بالمجان للمواطنين من خلال قوافل طبية جرى تنفيذها على مستوى جميع القرى والوديان والتجمعات البدوية التابعة لمدن المحافظة، خلال الفترة من 1 وحتى 20 سبتمبر الجاري.

وأوضح وكيل الوزارة، أن تلك القوافل تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، وتوفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، خاصة داخل الوديان والتجمعات البدوية التي توجد في الظهير الصحراوي.

وأشار إلى أنه جرى خلال مبادرة " حياة كريمة" إجراء عمليات جراحية، وتحليل دم وطفيليات، وأشعة، وتنظيم ندوات للتثقيف الصحي بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين، واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.