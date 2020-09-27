بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص خلال حادث تصادم في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الأحد، في حادث تصادم على الطريق الزراعي، بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة جرجا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الزراعي الغربي بناحية الخلافية دائرة المركز.

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تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "عبد اللطيف. د" 51 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ واصطدم بدراجة آلية "توكتوك" قيادة "محمد. ا" 19 عامًا طالب ويقيم دائرة المركز ودراجة أخرى "توكتوك" قيادة "هاني.ع" 40 عامًا سائق ويقيم دائرة مركز البلينا قادمين في الاتجاه المقابل.

نتج عن الحادث إصابة، قائد السيارة وقائدي الدراجتين، "أحمد.ص" 43 عاما مدرس ويقيم دائرة المركز من مستقلي الدراجة الأولى، "جيهان.ا" 47 عاما ربة منزل وابنها "بسام.م" 23 عامًا عامل ويقيمان بدائرة مركز البلينا "من مستقلي الدراجة الثانية" بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، حرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.