السيسي عن تطوير منطقة "شرق القاهرة": علشان نريح الناس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة حريصة على تحقيق راحة المواطنين من خلال إنشاء العديد من المحاور والكباري في منطقة شرق القاهرة لتيسير حركة المواطنين.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد، اليوم الأحد: بنتكلم على 22 كوبري في 6 أشهر 400 كم داخل كتلة سكانية صعبة، كل ما ننجز العمل في وقت قصير بنريح الناس.

وتابع الرئيس: تصوروا ان احنا في خلال 6 شهور بنحل الحركة في شرق القاهرة، من أول طريق السخنة وطريق بلبيس في اتجاه الشرق ثم المحاور الطولية والعرضية خلال الـ 6 شهور دول.

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واختتم الرئيس: ده بيتعمل علشان الناس ونريح الناس، كل الشوارع اللي وسعناها هتلاقوا العربيات راكنة تحت مفيش جراجات، بنتكلم على أرقام كبيرة جدا من الإنفاق لحل مسألة واحدة، كان مسار حلها قبل كده مختلف والتكلفة مختلفة بدون إساءة لأي حد.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية، حيث من المقرر أن يشارك فى افتتاح مجمع "التكسير الهيدروجينى" فى مسطرد بمحافظة القليوبية.

وبدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ شريف السيد خليل، بحضور عدد كبير من قيادات الدولة.