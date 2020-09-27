بشكل استثنائي.. مصر تفتح معبر رفح مع غزة لمدة 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (د ب أ):

فتحت السلطات المصرية، الأحد، معبر رفح البري مع قطاع غزة بشكل استثنائي للسفر في الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وأعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس" في غزة ، في بيان صحفي ، عن بدء عمل المعبر ومغادرة حافلات المسافرين وفق تدابير احترازية مشددة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

ويتم تخصيص السفر عبر المعبر للمرضى والطلبة وحملة الجوازات الأجنبية والمصرية والإقامات بعد إجراء فحوصات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن تجهيز مراكز للحجر الصحي للمسافرين العائدين إلى القطاع واعتماد بروتوكول حجر للعائدين لمدة أسبوع واحد.

وهذه المرة الرابعة التي يُفتح فيها معبر رفح، المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على الخارج، بشكل استثنائي منذ مارس الماضي عقب تفشي فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.