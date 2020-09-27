وزير الشباب يتفقد منشآت رياضية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:
تستقبل محافظة سوهاج، اليوم الأحد، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة لتفقد عدد من المنشآت الرياضية بالمحافظة.
يستهل الوزير جولته التفقدية في سوهاج بالمشاركة في ماراثون للدراجات، ينطلق من كورنيش النيل حتى مقر جامعة سوهاج القديمة لمسافة 2 كيلو متر.
ومن المقرر أن يتفقد وزير الشباب والرياضة نادي الجيم بالقرب من مبنى ديوان عام المحافظة، يعقب ذلك التوجه إلى نادي الرحلات بحي الكوثر لافتتاح الملعب الخماسي بالنادي، ثم يتفقد الوزير طرح الأكوا بارك بالنادي وحضور المهرجان الختامي لمشروع الأيتام.
كما أنه من المقرر أن يزور "صبحي" نادى الإيمان، لمتابعة استكمال المبنى الإداري الصالة الأولى بمدرجات معلقة لـ50 شخصًا، ومركز شباب مدينة سوهاج لمتابعة تصفيات أولمبياد الطفل المصري.
ويعقد الوزير لقاءًا مع عدد من الشباب والفتيات بمركز التعليم المدني، ويكرم عددًا من الرياضيين وفريق كرة السلة بنادي سوهاج، كما يكرم فريقي رفع الأثقال وألعاب القوى بنادي الإيمان.
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