شاركت في إخماد النيران.. إصابة ربة منزل خلال حريق بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيبت ربة منزل بحروق متفرقة بالجسد، اليوم الأحد، أثناء مشاركتها في إخماد حريق نشب في منزل، بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة طهطا بنشوب حريق بمنزل بناحية قرية شطورة دائرة المركز.

تبين نشوب الحريق بمنزل ملك "السيد. ك" 64 عامًا مزارع، جرت السيطرة على الحريق وإخماده.

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نتج عن ذلك إصابة ابنة مالك المنزل "رحمة. ا" 20 عامًا ربة منزل، بحروق متفرقة بالجسد من الدرجة الأولى والثانية بنسبة 90%، أثناء مشاركتها في إخماد الحريق.

جرى نقل المصابة لمستشفى طهطا العام، ورجح مالك المنزل المذكور أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.