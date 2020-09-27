المعلم: تركيا دولة مارقة و راعية للارهاب

صرح وزير الخارجية السورى وليد المعلم، إن تركيا ارتكبت جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في سوريا، ووصفها بأنها راع رئيسي للإرهاب في المنطقة، ووصفها بأنها نظام مارق وخارج عن القانون وفقا لسكاى نيوز.

تفصيلا، قال المعلم، في خطاب مسجل مسبقا أمام اجتماع رفيع المستوى عبر الإنترنت هو

الأول من نوعه للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعقد بهذا الشكل بسبب وباء كوفيد- 19، إن تركيا "أحد الرعاة الرئيسيين للإرهاب" في بلاده والمنطقة.

وأضاف وليد المعلم، بلغة قاسية بشكل غير معتاد، إن أنقرة مذنبة أيضا بارتكاب "جريمة حرب وجريمة ضد

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الإنسانية" بسبب قطع المياه عن أكثر من 12 مدينة قاومت الاحتلال التركي.

وقال المعلم إن قطع إمدادات المياه عرض حياة المدنيين للخطر، خاصة خلال أزمة فيروس كورونا.

كذلك اتهم المعلم تركيا بنقل "الإرهابيين والمرتزقة، الذين أشار إليهم البعض بـ’المعارضة المعتدلة‘، من سوريا إلى ليبيا"، وانتهاك سيادة العراق، واستخدام اللاجئين ’كورقة مساومة ضد أوروبا‘ والمطالبة ’بالقوة‘ بموارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط"، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.