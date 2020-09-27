تأجيل جولة الحوار الليبي في المغرب لأسباب لوجستية

صرحت مصادر مقربة من البرلمان الليبي، بأنه تم تأجيل انعقاد جولة الحوار الليبي الثانية، المقرر انعقادها اليوم الأحد في مدينة بوزنيقة المغربية، لأسباب لوجستية، وفقًا لسكاى نيوز.
توقعت المصادر ذاتها أن تستأنف الجلسات خلال اليومين المقبلين، حيث من المقرر أن تركز هذه المحادثات على التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف الليبية حول المناصب السياديةالسبعة في البلاد.
ويسعى الاجتماع للوصول إلى أجندة واضحة تمهد الطريق لمباحثات جنيف المرتقبة في أكتوبر المقبل.
وبينما تعول أطراف داخلية وخارجية على جلسات حوار بوزنيقة التي انعقدت في المغرب لأهمية ما تتضمنه أجندتها، تتنامى المخاوف من استمرار الميليشيات المتناحرة في الغرب الليبي
لكن أضحى واضحا ان هناك رغبة إقليمية ودولية تدفع أطراف حوار بوزنيقة إلى دعم المسار السياسي.
ووفقا لما هو مقرر ومأمول في الوقت ذاته، فعلى الفرقاء التوصل إلى اتفاق نهائي على المناصب السيادية السبعة في البلاد وهي المصرف المركزي والنائب العام ومؤسستي النفط والاستثمار، وهيئات الرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد.
وستشمل المشاورات التنسيق لأجندة جنيف، المقرر لها أن تتناول تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الوطنية تمهيدًا لتنظيم الانتخابات.
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