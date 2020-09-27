الكويت: عودة وافدي الدول المحظورة عن طريق طيران الشارتر بشروط

أكدت مصادر صحفية كويتية نقلا عن مصادر لها أن موافقة لجنة طوارئ «كورونا» التي يرأسها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح، شرط أساسي لأي جهة حكومية ترغب في عودة كوادرها العالقة في الخارج عن طريق رحلات الطيران غير المنتظمة «الشارتر».
وأشارت صحيفة الأنباء نقلا عن تلك المصادر إن الموافقة على العودة لأفراد من الفئات العشر التي حددها مجلس الوزراءتتطلب تحديد الأسماء والمهن المطلوب عودتها والتدقيق عليها للتأكد من صحتها، ومن ثم رفع الطلب الى اللجنة لأخذ الموافقة. وأضافت ان هناك وافدين يرغبون في المغادرة من الكويت عبر رحلات طيران شارتر، وعلى حسب الجهة المتجهين اليها يمكن للجهة الحكومية الراغبة في عودة بعض كوادرها من الجهة ذاتها التقدم للحصول على موافقة اللجنة، ليتمكنوا من العودة.
وأعلنت المصادر انه لا توجد موانع أو شروط لاستخدام رحلات الشارتر في نقل رعايا الدول المشمولة بحظر الطيران المباشر الى الكويت التي ترغب في المغادرة الى بلادها، شرط موافقة لجنة طوارئ كورونا.
وأفادت المصادر أن الموافقة على رحلات طيران شارتر التي ستنقل المعنيين مباشرة من دولهم الى الكويت تعني الموافقة على التوصية الاولى للطيران المدني وهي قضاء فترة الحجر الصحي المؤسسي داخل الكويت. وأشارت «الأنباء» الى أن وزارة التربية جهزت أعداد وتخصصات المعلمين المطلوب إعادتهم بعد تحديد افتتاح العام الدراسي بعد ٦ أيام.
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