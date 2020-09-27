كورونا.. أكثر من 33 مليون إصابة و نحو 999 ألف وفاة حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - تجاوزن إصابات فيروس كورونا المستجد ، الأحد ، حاجز 33 مليون إصابة حول العالم .

وتفصيلا، أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات ليصل إلى 33 مليونا و58 ألفا و423 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 998 ألفا و745 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء ليصل إلى 24 مليونا و 409 آلاف و 745 حالة شفاء.

أكثر من 50 ألف إصابة جديدة في أمريكا

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، السبت، أنها سجلت 50 ألفا و584 إصابة جديدة بفيروس كورونا و851 وفاة.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي في الولايات المتحدة بلغ سبعة ملايين و9216 حالة إصابة و203 آلاف و180 وفاة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض “كوفيد-19″، حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الجمعة، مقارنة بتقرير اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

إصابات كورونا بكولومبيا تتجاوز 800 ألف

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كولومبيا 800 ألف حالة، وذلك بعد يوم واحد من تجاوز عدد حالات الوفاة من الفيروس 25 ألف حالة عقب إعادة فتح البلاد قبل نحو شهر بعد عزل عام مطول.

وأشارت وزارة الصحة إلى تسجيل كولومبيا 806038 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس إضافة إلى 25296 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها.

وبدأت كولومبيا عزلا عاما استمر أكثر من خمسة أشهر في مارس/آذار.

وتطبق حاليا مرحلة حجر صحي “اختياري” تسمح بتناول الطعام في المطاعم وبالرحلات الجوية الدولية.

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وما زالت الحفلات الموسيقية والمناسبات الكبيرة الأخرى محظورة كما أن الحدود البرية والمائية مغلقة.

14 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 14 حالة إصابة جديدة بمرض “كوفيد-19” في 26 سبتمبر/أيلول مقابل 15 حالة سجلت في اليوم السابق.

وأوضحت اللجنة في بيان أن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج، وتراجع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 30 حالة قبل يوم إلى 26 حالة. ولا تصنف الصين تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة بمرض “كوفيد-19”.

ويبلغ الآن عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ”كوفيد-19″ في البر الرئيسي بالصين 85351 حالة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

ارتفاع وفيات المكسيك

أشارت بيانات وزارة الصحة في المكسيك إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 726431 حالة، السبت، بالإضافة إلى 76243 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات تسجيل 5573 حالة إصابة جديدة إضافة إلى 399 حالة وفاة، الجمعة، ولكن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات كشف الفيروس.

انخفاض وفيات البرازيل

سجلت وزارة الصحة البرازيلية 869 حالة وفاة جديدة جراء “كوفيد-19” خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل حصيلة الوفيات إلى 141406، وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 28378 حالة إصابة جديدة خلال اليوم الفائت، ليصل إجمالي الإصابات على المستوى الوطني إلى 4717991.

ووفقا لمؤسسة أوزوالدو كروز، فقد سجلت البرازيل انخفاضا في الوفيات الناجمة عن “كوفيد-19″، بنسبة 10.35 في المائة خلال الأسبوع الفائت مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

كما يشهد عدد الإصابات في العديد من الولايات انخفاضا، حيث تم تسجيل أداء أفضل في ولايتي روندونيا وبارا الشماليتين وولايتي سانتا كاتارينا وريو غراندي دو سول الجنوبيتين.