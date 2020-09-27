المعلم : ترامب يخنق السوريين بالعقوبات “مثل جورج فلويد”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - منذ 60 دقيقة

وصف نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سوريا وليد المعلم العقوبات الأمريكية بأنها تخنق السوريين مثل جريمة خنق الأمريكي من اصول أفريقية جورج فلويد .

وقال المعلم، السبت، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحاول خنق السوريين بالعقوبات ”في مشهد غير إنساني يذكرنا بالوحشية ذاتها التي خنق بها جورج فلويد وآخرون في الولايات المتحدة“.

وكان المعلم يشير بذلك إلى فلويد الأمريكي الأسود الذي توفي في مايو أيار بعد أن جثا رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه.

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وأدت العقوبات الأمريكية الجديدة التي بدأ سريانها في يونيو حزيران بموجب ما يسمى بقانون قيصر إلى إصابة الاقتصاد السوري المتداعي بالفعل بمزيد من الشلل من خلال منع الشركات الأجنبية من التعامل مع دمشق.

وقال المعلم في كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو يوم السبت “ الهدف من هذا القانون (قانون قيصر) هو في جوهره الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه في مشهد غير إنساني يذكرنا بالوحشية ذاتها التي خنق بها جورج فلويد وآخرون في الولايات المتحدة“.

ولم ترد البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بشكل فوري على طلب للتعليق.

وتقول واشنطن إن العقوبات تهدف إلى تقليص إيرادات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ودفعه للعودة إلى المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ثماني سنوات.