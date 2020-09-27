بيونغ يانغ: سنسلم جثة الموظف إلى كوريا الجنوبية إذا تم العثور عليها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - منذ ساعة واحدة

حذرت بيونغ يانغ كوريا الجنوبية من إرسال أي سفن حربية إلى المياه الإقليمية لكوريا الشمالية للبحث عن جثة المسؤول الجنوبي ، وذلك حسب ما قالت وسائل الإعلام الرسمية، الأحد .

وقالت بيونغيانغ إنها تبحث عن جثة مسؤول المصايد الكوري الجنوبي، الذي قتل على أيدي جنودها، غير أنها حذرت جارتها الجنوبية من عبور مياهها الإقليمية وأن هذا الأمر يهدد بزيادة التوترات .

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية اليوم الأحد إن السلطات الكورية الشمالية تدرس سبل تسليم الجثة إلى كوريا الجنوبية إذا تم العثور عليها.

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم ونغ أون اعتذارا نادرا، الجمعة، بعد أن أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن جنودا من كوريا الشمالية قتلوا الرجل وأشعلوا النار في جثته بعد أن سكبوا وقودا عليها قرب الحدود البحرية.

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ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في تقرير لها هذه المسالة بأنها “حالة مروعة”، لكنها حذرت من أن العمليات البحرية الكورية الجنوبية بالقرب من موقع الحادث تهدد بتصعيد التوترات.

وأفادت الرئاسة الكورية الجنوبية، الجمعة، بحسب وكالة أنباء كوريا الجنوبية الرسمية “يونهاب”، أن كيم وصف الحادثة “بالمعيبة”، واعتذر عن “خيبة الأمل التي تسببت بها للرئيس الكوري الجنوبي مون (جاي-إن) والكوريين الجنوبيين”.

وكشف المسؤول، في إفادة صحافية، أن زعيم كوريا الشمالية بعث برسالة إلى رئيس كوريا الجنوبية قال فيها إنه ما كان ينبغي وقوع هذا الحادث.

ومن غير المعتاد للغاية أن يعتذر زعيم كوري شمالي لمنافسته كوريا الجنوبية في أي قضية.