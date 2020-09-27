كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر زلزال قوي يضرب جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربت هزة أرضية قوتها 6.2 درجة، صباح اليوم الأحد، جنوب إفريقيا، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأفادت الهيئة الأمريكية، بأن تم تحديد مركز الهزة التي وقعت على عمق 10 كم، عند التقاء دائرة العرض 48.0635 درجة جنوبا وخط الطول 31.6744 درجة شرقا.

Advertisements

وأوضحت الهيئة: "مركز إدارة خطر الكوارث" بجنوب إفريقيا، إلى أن الهزة لم تلحق أضرارا بالبنى التحتية، كما لم يتم إصدار إخطار بحدوث تسونامي.