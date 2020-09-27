لأسباب مجهولة.. تلميذ يضع حد لحياته ضواحي زاكورة!

أقدم تلميذ قاصر يدرس في المستوى الإبتدائي مساء أمس السبت على وضع حد لحياته بطريقة مؤلمة بعدما عثر علبه جثة هامدة بدوار المغادر بإقليم زاكورة.

وحسب مصادر محلية فقد عثر على جثة تلميذ قاصر معلقا على جدع شجرة لأسباب لا زالت مجهولة، حيث خلف الحادث حزنا لدى أقاربه وأصدقائه.

وأضاف المصدر داته، أن السلطات المحلية والدرك الملكي بزاكورة حلت بعين المكان فيما تأتي هذه الواقعة، أياما فقط على إقدام شخص ٱخر على الإنتحار في جماعة ترناتة، في مؤشر مقلق على توالي حالات الإنتحار في إقليم زاكورة.

هذا وقد جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الإقليمي بزاكورة من أجل إخضاعها لتشريح الطبي، فيما فتحت عناصر الدرك بحثا قضائيا لمعرفة أسباب الحادث.