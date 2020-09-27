الدخول التلفزي.. القناة الأولى تعلن عن شبكة برامجها التلفزيونية خلال الموسم المقبل

أعلنت القناة الأولى، بمناسبة ما سمته الدخول التلفزي الجديد، عن شبكة البرامج التي ستبثها في موسمها الجدید. إذ أشارت إلى أن هذه الشبكة تتكون من برامج النقاش السیاسي والوثائقیات، مع حضور الدراما التلفزیونية والإنتاج السینمائي المغربي، مجسدة في العدید من الأعمال الفنیة.

وبحسب ما جاء في بلاغ يكشف شبكة هذه البرامج، تضرب الأولى موعدا لعشاق الثقافة والاكتشاف والاستمتاع مع عدد من الأفلام الوثائقیة الجدیدة، مواضیع تهم الثقافة، الاكتشاف وفن العیش، وأخرى تقترحها الأولى على مشاهديها، معززة بذلك عرضھا في ھذا النوع من البرامج، ومرسخة مكانتها كرائدة في هذا الصنف. وهو ما یثُمن دورها كخدمة عمومیة قائمة على تعزیز برامج الثقافة والمعرفة.

ففي البرامج السیاسیة، تقترح الأولى فسح المجال للشباب لمناقشة العدید من القضایا الراهنة التي تعنى باهتماماتهم وتطلعاتهم من خلال برنامج “شباب في الواجهة” كل ثلاثاء خلال الفترة الأولى من الأمسیة ابتداء من الساعة العاشرة إلا عشر دقائق. بينما تتضمن البرامج الثقافیة أعمالا وثائقیة ترسخ مكانة الأولى في ھذا الصنف من الإبداع وملبیة رغبة العدید من مشاهديها، بحسب تعبير البلاغ. إذ تبث برنامج “ألف مرحبا” كل اثنين في الفترة المسائية، برنامج يبرز تراث المغرب الأصیل والمتجذر سلوكا وتقالید عریقة، ويقدم سفرا عبر الزمان والمكان عبر الحواضر والقرى حیث الإنسان المغربي یبرز جزءا من صنوف وتدبیر فن العیش. وتستمر الأمسیة عبر الوثائقي “إشعاع مملكة”، في موسمه الثالث، حیث امتداد الحضارة والتاریخ المغربي في عمقها الإفریقي.

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وفي الدراما التلفزیونية والسینما المغربیة، وبعدما أصبح القناة الأولى تشارك في الإنتاج الدرامي التلفزیون، فقد حرصت على أن تقدم الجدید في ھذا المجال، حيث الأولى تضرب مع عشاق الدراما المغربیة والسینما المغربیة موعدین اثنین: الأربعاء والجمعة. وهكذا، سيترقب عشاق الدراما بث آخر الإنتاجات الدرامیة، ويتعلق الأمل بمسلسل “هاينة”، وذلك كل أربعاء على 21.50، والذي یحكي قصة طفلة صغیرة، تضطر لمغادرة قريتها، وهي في سن العاشرة لتشتغل كخادمة عند إحدى الأسر المیسورة بفاس. كما تتوقف القناة الأولى، يوم الجمعة، عند دورة السینما المغربیة من خلال تجارب سینمائیة لمخرجین مغاربة استطاعوا خلق التمیز بأعمالهم الفنیة حیث سیلتقي المشاهدون خلال هذه الدورة مع الأفلام التالیة: ولیلي من إخراج فوزي بنسعید، مباركة من إخراج محمد زین الدین، دوار البوم من إخراج عز العرب العلوي، صمت الفراشات من إخراج حمید باسكیط، دقات القدر من إخراج محمد الیونسي.

وستفرد القناة الأولى، بحسب البلاغ، برامج للمرأة المغربیة، “وعیا منها بالأهمیة البالغة التي تحظى بها المرأة المغربیة داخل المجتمع”. إذ تشمل شبكة برامجها في هذا الباب العدید من المواعید التي تحتفي بها، منها على الخصوص برنامج “متألقات” الذي یعرض خلال الفترة الثانیة من مساء كل خمیس نموذجا ناجحا لنساء كانت لهن أدوار ریادیة في مجالات مختلفة، نستحضر مشوارهن الناجح ونجعلهن یتحدثن عن ذواتهن بكل عفویة.

وأشار بلاغ القناة الأولى، أخيرا إلى أن هذه البرامج وأخرى تنضاف لباقة من المجلات التي تغني شبكة الأولى، حيث ستقدم حلقات جدیدة من برنامج التحقیقات “45 دقیقة” من خلال عرض قضایا جدیدة تهم الرأي العام وتتماشى واهتماماته، وسلسلة “مداولة” التي تستمد حلقاتها من وحي الملفات التي تدور في ردهات المحاكم وتعید صياغتها في قالب تلفزيوني مليء بالتشویق.