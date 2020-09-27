شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي ترتكب 72 خرقاً بمناطق متفرقة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 27 سبتمبر 2020 كثفت مليشيا الحوثي من خروقاتها في مناطق تابعة لمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

ورصدت القوات المشتركة، 72 خرقاً ارتكبتها المليشيات الحوثية في مناطق متفرقة جنوب الحديدة، في الساعات الماضية. Advertisements وذكرت مصادر ميدانية في القوات المشتركة، أن المليشيات الحوثية قامت بارتكاب خروقات وأعمال عدائية، طالت مدنا ومناطق سكنية في الجبلية والفازة والتحيتا وحيس والطور والدريهمي ومدينة الحديدة. وأضافت المصادر، إن المليشيات قصفت المدن والمناطق السكنية بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة عيار 120، 82، 60، وبقذائف RBG، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12.7 وعيار 14.5 وسلاح القناصة بشكل هستيري. وذكرت المصادر، أن عمليات القصف والاستهداف طالت القرى والمدن السكنية ومزارع المواطنين والطرقات العامة والفرعية

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