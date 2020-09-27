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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن سعيد: دبي تؤكد التزامها بإعادة إحياء حركة السياحة العالمية والان مع التفاصيل
الأحد 27 سبتمبر 2020
قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "يسرنا في يوم السياحة العالمي هذا العام أن نؤكد التزامنا ودعمنا إعادة إحياء حركة السياحة العالمية مع إتباع أعلى معايير السلامة".
وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم: "فتحت دبي أبوابها أمام السياح ونالت اعتماد (السفر الآمن) من مجلس السياحة والسفر العالمي. كما أن إجراءات الأمان التي تطبقها وما تضمه من عناصر جذب كثيرة، تمنح السيّاح الثقة للاستمتاع بما توفره المدينة لزوارها على الوجه الأكمل".
وأشار إلى أن السياحة تعتبر من أهم القطاعات توفيراً لفرص العمل على مستوى العالم. ويُعد السفر مصدر إلهام للناس، حيث يساعد على بناء علاقات اجتماعية وثقافية واقتصادية.
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