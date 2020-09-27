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شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحان مجهولان يغتالان جنديا في شبام بحضرموت والان مع التفاصيل
الأحد 27 سبتمبر 2020
قالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين اغتالا جنديًا من منتسبي المنطقة العسكرية الثانية بمديرية شبام بمحافظة حضرموت.
وذكرت المصادر أن مسلحين على دراجة نارية أطلقا النار على جندي في سوق القات بحوطة أحمد بن زين، ما أدى إلى مقتله على الفور.
ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الحادث
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