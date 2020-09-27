شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحان مجهولان يغتالان جنديا في شبام بحضرموت والان مع التفاصيل

الأحد 27 سبتمبر 2020 قالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين اغتالا جنديًا من منتسبي المنطقة العسكرية الثانية بمديرية شبام بمحافظة حضرموت.

Advertisements وذكرت المصادر أن مسلحين على دراجة نارية أطلقا النار على جندي في سوق القات بحوطة أحمد بن زين، ما أدى إلى مقتله على الفور. ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الحادث

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسلحان مجهولان يغتالان جنديا في شبام بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.