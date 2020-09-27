نيويورك تتخطى ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

الأحد 27 سبتمبر 2020

شهدت ولاية نيويورك، التي كانت بؤرة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، تخطي عدد الإصابات حاجز الألف في يوم واحد، وفق ما أعلن مسؤولون محليون أمس.



ولم يسبق أن سجلت الولاية مثل هذا الارتفاع في الإصابات منذ 5 يونيو، وفق إحصاءات نشرها مكتب الحاكم أندرو كومو.

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وقال كومو، في تغريدة، "من بين الفحوص الـ99,953 التي أجريت الجمعة، فإن 1,005 جاءت إيجابية".

وأضاف: "من الضروري أن يتابع النيويوركيون ممارسة السلوكيات الأساسية التي تدفع بقدرتنا على محاربة كوفيد-19 بينما نحن نقترب من فصل الخريف والإنفلونزا".

وتابع: "سنواصل مراقبة البيانات عن كثب، ونبقي سكان نيويورك على اطلاع حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات من أجل أنفسهم وعائلاتهم".