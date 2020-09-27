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شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تدخل قائمة أعلى خمس دول متضررة من وباء كورونا في العالم والان مع التفاصيل
الأحد 27 سبتمبر 2020
أظهرت بيانات رويترز أن إصابات فيروس كورونا في الأرجنتين تقترب من تخطي حاجز 700 ألف إصابة اليوم السبت، لتدخل البلاد ضمن المراكز الخمسة الأولى عالميا من حيث الإصابات والوفيات، رغم سبعة أشهر من الحجر الصحي الذي ألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الواهن بالفعل.
وسجلت البلاد معدل زيادة استمر لسبعة أيام بمتوسط 11 ألف إصابة جديدة يوميا، لتأتي بذلك بعد الهند والولايات المتحدة وفرنسا والبرازيل وجميعها دول لديها تعداد سكاني أعلى منها بكثير. في حين بلغ معدل الوفيات فيها متوسط 365 وفاة هذا الأسبوع.
وكان مسؤولو الصحة قد سجلوا أمس الجمعة 691 ألفا و235 إصابة منذ مارس آذار إلى جانب 15 ألفا و208 وفيات.
وأعلنت ولاية بوينس آيرس في وقت سابق من اليوم أن تقديراتها للوفيات بسبب كوفيد-19 جاءت أقل من العدد الحقيقي بثلاثة آلاف و523 وفاة، مما أغضب العديد من المواطنين الذي سئموا بالفعل من شهور من إجراءات العزل العام التي فشلت في السيطرة على تفشي الوباء.
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