معارض كردي يشدد على ضرورة رفع النضال ضد النظام التركي إلى مستوى أعلى

الأحد 27 سبتمبر 2020

شدد معارض كردي على ضرورة رفع النضال ضد النظام التركي إلى مستوى أعلى.



وقال معارض كردي، إن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يشن الاعتقالات ضد المعارضين في الوقت الذي تتزايد فيه مخاوفه من الانتخابات المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، مدحت سنْجَرْ، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، الكردي المعارض في تركيا، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" المعارضة.

التصريحات جاءت من القيادي الكردي تعليقًا على الحملة الأمنية الموسعة التي شنتها قوات أردوغان، الجمعة، وطالت أكثر من 80 قياديًا بالحزب المذكور، فضلا عن نواب برلمان ورؤساء بلديات تابعين له؛ بحجة انخراطهم في أحداث عين العرب(كوباني) التي وقعت في العام 2014.

القيادي الكردي في تصريحاته وصف تلك العمليات الأمنية بـ"الانتقامية"، مضيفًا "السلطات أعادت اعتقال أصدقائنا بنفس المبررات التي ساقها لاعتقالهم قبل 6 سنوات، قبل أن يجرى إطلاق سراحهم".

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وأضاف قائلا "كل هذه الاعتقالات في فترة يتصاعد فيها خوف النظام من أشياء مثل الانتخابات أو الاستفتاء، ومن ثم يسعى للتأثير على نتائج حزبنا في الانتخابات، هذه عملية انتقامية".

ولفت سنجر إلى أن "النظام الحاكم يقوم باستخدام القضاء كعصا كعادته منذ فترات طويلة، رغم أن حزبنا ليس مسؤولا عن أحداث 6-8 أكتوبر/تشرين الأول"، التي بسببها تم اعتقال المذكورين.

وتابع قائلا "لقد سبق وأن قدمنا مرارًا اقتراحًا للبرلمان لتسليط الضوء على احتجاجات كوباني.. إلا أن كل هذه الاقتراحات رُفضت بأغلبية أصوات الحزب الحاكم.. لأنه إذا وصلنا للحقيقة، وإذا تم إجراء تحقيق عادل ونزيه، فإن الحكومة ستفقد هذه الدعاية القبيحة من بين يديها".

وأردف قائلا "وبدلًا من ذلك، يوجه نظام أردوغان حملة كذب ممنهجة ضد حزبنا، ويقوم بعملية حرب نفسية. لقد سألت مرارا وتكرارا وزير العدل عن عدد التحقيقات التي تم فتحها بخصوص احتجاجات كوباني؟ كم عدد التحقيقات التي تم فتحها؟ ما هو وضع هذه القضايا؟".

وشدد سنجر على "ضرورة رفع النضال ضد النظام إلى مستوى أعلى"، مضيفًا "أنا متأكد من أننا سنوقف هذا الهجوم الفاشي إذا وسعنا النضال. سيضع حزب الشعوب الديمقراطي حداً لهذه السلطة.. السلطة تعرف هذا أفضل"