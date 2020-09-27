شكرا لقرائتكم خبر عن حزب ماكرون يتجه لهزيمة متوقعة في «الشيوخ الفرنسي» والان نبدء بالتفاصيل

ينتخب الساسة الفرنسيون اليوم الأحد نحو نصف أعضاء مجلس الشيوخ، مع توقع خسائر لحزب الرئيس إيمانويل ماكرون بعد هزيمة مماثلة في الانتخابات الإقليمية.

ويتم انتخاب مجلس الشيوخ بشكل غير مباشر من جانب نحو 87 ألف سياسي محلي وإقليمي. ويتألف مجلس الشيوخ من 348 عضوا يتم انتخابهم لمدة ستة أعوام. ويتم انتخاب نصف الأعضاء كل ثلاثة أعوام.