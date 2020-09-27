شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد، إنها سجلت 28378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 869 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 31911 إصابة و 729 وفاة في اليوم السابق.

وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، أربعة ملايين و 717991حالة منذ بداية الجائحة ، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141406 ​​​.

وأشارت الوزارة إلى تعافي أكثر من أربعة ملايين مريض بعد شفائهم.