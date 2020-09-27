شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. مقتل عسكريين جراء استهداف مركز للجيش والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن بيان صدر عن قيادة الجيش أن "إرهابيين يستقلون سيارة أقدموا على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان- المنية، وقد ردت العناصر على مصدر النيران بالمثل".
وأضاف البيان :"نتج عن ذلك استشهاد عسكريين اثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وقد فر الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة".
يأتي هذا الهجوم غداة إعلان رئيس الوزراء المكلف، مصطفى أديب، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، ما يجعل مستقبل البلاد مجهولا.
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