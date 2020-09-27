شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميًا.. الإصابات تقفز إلى 8ر32 مليون حالة والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروسكورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 8ر32 مليون حتى صباح اليوم الأحد.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 32 مليونا و 840 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 7ر22 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 994 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا وفرنسا وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وبنجلاديش.
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