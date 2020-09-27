شكرا لقرائتكم خبر عن استراليا تخفف قيود «كوفيد 19» مع تباطؤ الإصابات والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت فيكتوريا أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان 16 حالة إصابة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وتفرض الولاية على سكان عاصمتها ملبورن البالغ عددهم نحو خمسة ملايين نسمة إحدى أشد تدابير العزل العام في العالم منذ أوائل أغسطس.
ومع تراجع عدد الحالات لأقل بكثير من المستوى القياسي الذي تم تسجيله خلال يوم واحد وهو أكثر من 700 حالة في أغسطس آب قال أندروز إنه سيتم رفع بعض القيود مثل حظر التجول الليلي بشكل شبه فوري.
ويعد الجدول الزمني المتسارع لإزالة القيود عبر فيكتوريا تعزيزا للاقتصاد الأسترالي المتعثر. وأدى تفشي المرض في فيكتوريا إلى تقويض أي أمل في حدوث انتعاش اقتصادي سريع مع دخول أستراليا في أول ركود لها منذ 30 عاما وتجاوز معدل البطالة الفعلي عشرة في المئة.
وسجلت استراليا ما يزيد قليلاً عن 27000 حالة إصابة و872 حالة وفاة وهو ما يقل كثيرا عن الأعداد المسجلة في العديد من الدول المتقدمة الأخرى.
(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)
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