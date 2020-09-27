شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا استفتاء يحدد مصير اتفاق للهجرة مع الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
وقاد حزب الشعب السويسري اليميني وهو أكبر حزب في البرلمان حملة لاستعادة التحكم في الهجرة مكررا بعض الحجج التي استخدمها الساسة المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الفترة التي سبقت هذا الخروج .
لكن استطلاعا للرأي خلص إلى اعتراض 63 في المئة ممن شملهم الاستطلاع على اقتراح حزب الشعب وتأييد 35 في المئة له مما يشير إلى أن الناخبين يريدون الاستقرار في وقت يسود فيه غموض اقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا.
ويرسم حزب الشعب صورة قاتمة للأجانب الشبان الذين يحلون محل السويسريين الأكبر سنا والاسكان الذي أصبح أكثر كلفة والمدارس ووسائل النقل المزدحمة.
ويقول المعارضون إن هذه الخطة ستحرم قطاع الأعمال من العمال المهرة وتنسف اتفاقات تعزز دخول سويسرا غير العضو في الاتحاد الأوروبي إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
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