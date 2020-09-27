وسائل اعلامية ايرانية: زيارة العراق ليست مدرجة ضمن جدول أعمال اللواء باقری حاليا ​

نفت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، زيارة رئيسها اللواء محمد باقري الى العراق. وقال مسؤول العلاقات العامة بالهيئة في تصريح لوسائل اعلامية ايرانية، إن "زيارة العراق ليست مدرجة ضمن جدول أعمال اللواء باقری حاليا". وكانت بعض وسائل الاعلام نشرت امس، أن اللواء باقري سيزور العراق اليوم الأحد ويلتقي بعدد من المسؤولين العراقيين.

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