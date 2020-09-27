وزير الزراعة يوجه بتشكيل لجان لمتابعة مواقع تنقية وتعفير البذور

أعلنت وزارة الزراعة، الأحد، أن الوزير محمد كريم الخفاجي وجه بتشكيل لجان لمتابعة عمليات تنقية وتعفير بذور الرتب العليا وفي كافة المحافظات لبيان مدى صلاحيتها للزراعة استعداداً للموسم الزراعي المقبل.
من جانبه، شدد الخفاجي، وفقاً للبيان، على "ضرورة متابعه تهيئة المستلزمات للموسم الزراعي المقبل وتذليل جميع المعوقات من أجل الاستمرار بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية"، مؤكداً على "الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في عمليات تنقية وتعفير بذور الرتب العليا".
وأضاف الخفاجي، أن "توجهات الوزارة هي إعطاء القطاع الخاص دوراً كبيرأ في مجال إسناد شركات الوزارة والاستعانة بإمكاناتته من أجل دعم وتوفير المستلزمات الزراعية للمزارعين"، منوهاً إلى "دور الموسسات الرقابية للتأكد من نوعية البذور ومراقبة أعمال تنقيتها وفي مختلف المحافظات".
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