بدء العام الدراسي الجديد في إقليم كردستان

بحضور رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، افتتح اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد، في إحدى مدارس منطقة "بحركة" في أربيل، حيث دق جرس الدراسة.

وقال مسرور بارزاني في كلمة له خلال مراسم بدء العام الدراسي الجديد، إنه "تقرر اعتماد التعليم الإلكتروني لجميع المراحل الدراسية ما عدا طلاب الصف الثاني عشر (السادس الإعدادي)، وذلك بُغية الحفاظ على سلامة الطلاب والكوادر التدريسية".

وأشار رئيس حكومة إقليم كردستان إلى أن "لدى الحكومة العديد من الخطط والبرامج لتطوير القطاع التعليمي مثل بقية القطاعات الأخرى"، مستدركاً أن "تدهور الوضع الاقتصاد في العالم انعكس سلباً على إقليم كردستان أيضاً، لكنه لم يوقفنا، وسنواصل تنفيذ هذه المشاريع بحسب الإمكانيات المتاحة".

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وتوقفت العملية التعليمية في إقليم كردستان هذا العام في الخامس والعشرين من شباط الماضي، حيث بدأت عطلة نصف السنة، ومن ثم حالت التدابير الوقائية من فيروس كورونا دون استئناف التعليم الذي كان يستمر في الأعوام الماضية حتى نهاية أيار.

وسجل إقليم كردستان حتى الآن 45215 إصابة بفيروس كورونا، بينها 28938 حالة شفاء، و1650 وفاة.