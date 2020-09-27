الاعرجي يتوجه الى اقليم كردستان على رأس وفد امني رفيع

افاد مصدر امني، الاحد، بان مستشار جهاز الامن الوطني قاسم الاعرجي توجه الى اقليم كردستان على رأس وفد امني رفيع. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "هدف الزيارة هو عقد اجتماع امني مع المسؤولين في كردستان".

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