شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تسجل 14412 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 سجلت فرنسا 14 ألفا و412 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

Advertisements وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن فرنسا سجلت أيضا 39 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 31 ألفا و700 شخص. وكانت فرنسا قد سجلت عدداً قياسياً من الإصابات يوم "الخميس"، حيث تم تسجيل 16096 إصابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تسجل 14412 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.