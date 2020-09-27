بومبيو يزور هذا الأسبوع اليونان لتأكيد دعمها في نزاعها ضد تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأسبوع المقبل، إلى اليونان في زيارة يعرب خلالها عن دعم بلاده لأثينا في نزاعها الحدودي مع أنقرة.



وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إنّ زيارة بومبيو إلى اليونان تندرج في إطار جولة أوروبية سيقوم بها بين 27 سبتمبر/أيلول و2 أكتوبر/تشرين الأول، وستشمل إيطاليا، حيث ستكون له أيضاً محطّة في الفاتيكان يبحث خلالها ملف الحريّات الدينية، وكرواتيا.

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وفي زيارته الثانية في أقل من عام إلى اليونان، سيتوجه الوزير الأمريكي إلى كلّ من تيسالونيكي (شمال)، وجزيرة كريت حيث سيلتقيه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنّه خلال وجوده في اليونان، سيشدد بومبيو على "التزام" واشنطن وأثينا بـ"تعزيز الأمن والسلام والازدهار في شرق البحر المتوسط" و"سيحتفي بالعلاقات اليونانية-الأمريكية الأقوى منذ عقود"؛ وخلال وجوده في كريت سيزور الوزير الأمريكي القاعدة البحرية لحلف شمال الأطلسي في خليج سودا.

وكان بومبيو زار قبل أسبوعين قبرص، حيث حضّ تركيا على وقف الأنشطة التي تُثير توتّراً في شرق البحر المتوسّط، داعياً جميع الأطراف إلى انتهاج السبل الدبلوماسيّة.

ويدور خلاف بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة ثانية حول موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع أكثر حدة